BOSANAC RETKO PRIČA O DUNJI I KRIJE JE OD OČIJU JAVNOSTI: Muzičar progovorio o svom BRAKU, a svaka žena će se ODUŠEVITI!

Dragan Stojković Bosanac ne pokazuje često svoju suprugu Dunju u javnosti, ali je sad otkrio koliko mu ona znači.

Muzičar i njegova žena imaju ćerku Aleksandru, koja je pevačica, a Bosanac otkriva zašto Dunja nije često pred kamerama.

"Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula", rekao je Stojković.

Kurir.rs/K.Đ./Faktor.ba, Foto: Dragan Kadić

Kurir