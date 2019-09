POSTALA JE JEFTINA ZABAVA: Gru je život posvetio svom poslu, ali jedno mu je uvek SMETALO na MUZIČKOJ SCENI u Srbiji!

Dalibor Andonov Gru poginuo je danas prilikom vožnje kajta, a svima je poznato da je život posvetio muzici.

Njegovi hitovi iz devedesetih slušaju se i danas, a poznato je tokom života bio i di-džej.

"Posebno mi je interesantno kada nastupam za strance jer oni ne znaju ko je Gru. Iskreno, jako sam zadovoljan, pošto vrtim muziku koja meni odgovara i prija, koju volim da čujem i sam u klubu. U trenutnom poslu ne pravim kompromise i zato mi prija. Iz tog razloga ne snimam ništa novo. Uvek sam u karijeri imao sitne kompromise koji su mi više donosili nego uzimali. Muzika je pored posla, pre svega moja velika ljubav. Ne pristajem na to da ona bude samo posao sa ozbiljnim kompromisima. Kada to kažem, mislim na koketiranje sa narodnjacima. To nekima, danas, nije teško. Za mene je to nekako previše", govorio je tada Gru.

On je tada istakao da su ljudi svedoci "svega i svačega" u muzici.

"Mislim da je muzika postala najjeftinija zabava. Gledam uz kakvu muziku današnja omladina odrasta, pa mi bude nekako žao. Odrastao sam uz ozbiljnu muzičku scenu u eks Jugoslaviji, sa bendovima koji su pravili jako kvalitetne stvari. Danas je muzika kao mali proizvod koji dobro ide, pa ima hiljadu kopija. Neko uradi nešto što prođe, ostali urade to isto. Ne postoji određeni pravac i malo je prepoznatljivih. Svi zvuče isto, svi imaju isti repertoar. Malo je sve to besmisleno. Mada, trenutna situacija demantuje moje reči. Ti ljudi rade, a od toga prave neki novac. Očigledno se publici to sviđa. Pored toga smatram da su tu uvek oni koji prepoznaju ono što je iskreno i kvalitetno. Mada danas mnogi ne uspevaju da se probiju, a kvalitetni su", izjavio je tad Gru.

