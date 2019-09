GRU JE PRE 7 GODINA ZAMALO POGINUO NA ALPIMA: Po repera su tad došli helikopteri i spasli ga, a rastužiće vas kako je o tome pričao prošle godine!

Dalibor Andonov Gru voleo je ekstremne sportove i uvek je to isticao, a danas je poginuo upravo tokom vožnje kajta u Zemunu.

Pokojni reper je jednom prilikom priznao da je jedno zimovanje 2012. godine moglo da košta života. On je u Francuskoj bio sa suprugom Danicom na Alpima, a rešio je da se do hotela gde je odseo spusti van staze.

"Danica se spustila stazom do hotela, a ja sam sa par drugara krenuo van staze, ka jednom delu gde vidljivo niko dugo nije prolazio. Onda smo skapirali zašto niko nije prolazio. Jedan prijatelj i ja smo se odvojili od grupe i završili smo na nekoj litici, ozbiljnoj litici sa koje kada se padne ne lomi se ruka ili noga već se gine. Bogami, dva sata je bila borba za život dok nije došao helihopter sa spasiocima. Kad ne razmišljam o tome da sam mogao da poginem, bilo je to lepo iskustvo. Vozio sam se helikopterom na sajli, kad bi mi se to inače desilo u životu?", istakao je Gru 2018. godine za beogradske medije.

