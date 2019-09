ŠOK INTERVJU KATARINE ŽIVKOVIĆ! Progovorila o teškoj bolesti, kroz kakav je PAKAO prošla, a onda otkrila koliko je plastičnih operacija imala!

Katarina Živković, jedna od najatraktivnijih pevačica mlađe generacije, otkrila je kako se osećala kada je saznala da boluje od insulinske rezistencije, zbog čega nema sreće u ljubavi, ali i o predrasudama sa kojima se svakodnevno bori.

Osim toga, Kaća je bez dlake na jeziku priznala kojim se sve hirurškim zahvatima podvrgla i zašto nikada neće otići na tretman podizanja zadnjice.

Svi komentarišu da izgledaš bolje nego ikad. Daj nam recept...

- Mnogi mi kažu da sam srpski Bendžamin Baton i da s godinama izgledam sve bolje i mlađe, ali ne mogu sa se pozovem ni na genetiku ni na magiju koja mi je pala s neba (smeh). Istina je da u poslednje vreme dosta treniram. Promenila sam personalnog trenera i mogu vam reći da je on za nekoliko meseci uspeo u onome što mnogi pre njega nisu za pet godina.

Nedavno si saznala da imaš insulinsku rezistenciju, koliko te je to promenilo?

- U početku mi je bilo strašno. Paničar sam i kada se susretnem sa nečim nepoznatim, kod mene se javi strah i uvek pomislim na najgore. Međutim, shvatila sam da insulinsku rezistenciju ima veliki broj ljudi i sa tom dijagnozom može kvalitetno da se živi. Bolest može da se drži pod kontrolom ukoliko se pridržavate terapije i pravilnog načina života. Kada to kažem, mislim pre svega na korigovanu ishranu, ali i izbegavanje stresnih životnih situacija.

Odnedavno koristiš neke metode podmlađivanja kao što su fileri, mezoterapija… Čini se da ti je zbog toga poraslo samopouzdanje?

- Da, koristim sve što savremeni antiejdžing nudi, i to ne krijem, naprotiv. Savetujem svim ženama da, ukoliko mogu, sebi priušte neki od tretmana uz pomoć kojeg će se osećati i izgledati lepše.

Šta kažeš ženama koje robuju predrasudama kada je reč o tretmanima za podmlađivanje?

- Upravo to, da ne robuju predrasudama. Stil i tempo života nameću nam razne stresne situacije koje se odražavaju i na naše lice, samim tim i na bore. Odavno više nisu dovoljne samo skupe kreme. Tretmani koje koristim nisu skupi, ne traju duže od nekoliko minuta, a rezultati su vidljivi mesecima. Savetujem im da probaju jer se neće pokajati. Uz to, morate da vodite računa šta jedete, ali i da trenirate.

Osim grudi koje si pre nekoliko godina povećala silikonima, nisi imala nijednu hiruršku intervenciju. Da li planiraš još neke korekcije ili si potpuno zadovoljna sobom u tom smislu?

- Sve što može napornim treningom da se dovede do savršenstva, nema potrebe da se operiše. Ne znači da imam nešto protiv žena koje su povećavale zadnjicu ili radile liposukciju, ali zbog takvih stvari ne bih išla pod nož. Zasada sam u potpunosti zadovoljna, ali videćemo šta će biti za deset ili dvadeset godina… ko zna.

Potičeš iz Leskovca, a poznato je da su ljudi iz manjih sredina konzervativnijih shvatanja. Međutim, tvoji stavovi o homoseksualcima, preljubi i silikonima su liberalni. Otkud to?

- Još kao devojčica razlikovala sam se od svoje okoline. Uvek sam bila zrelija i osećala sam se starijom u odnosu na svoje vršnjake. U Beograd sam došla kada sam imala 18 godina i, mada priznajem da je dosta uticao na mene i da me oblikovao, mislim da i ovde ima puno malograđana koji razmišljaju primitivno o tim temama, baš kao što je to situacija u provinciji. Ljude isključivo ocenjujem na osnovu osobina koje imaju i načina na koji se ophode prema meni. Ako je neko dobar prema meni, ne zanima me s kim spava u svoja četiri zida.

Kako razmišljaš na temu braka i dece?

- Obožavam decu i jedva čekam da ih dobijem, ali se time ne opterećujem jer znam da će se desiti onda kada treba. Volela bih da imam puno dece jer ih obožavam. Ja sam jedinica i bila sam jako usamljena, samim tim mislim da je to jedan od razloga zašto sam ponekad introvertna ili povučena. Ako budem mogla da biram, biram da imam puno dece.

Koliko te nerviraju pitanja o braku i deci?

- Zar zaista postoje ljudi koji postavljaju takva pitanja (smeh)? Oguglala sam na njih.

Kakvi te muškarci muvaju: imućni, zauzeti ili pak klinci i studenti?

- Ne prilaze mi ni ovakvi ni onakvi. Retko izlazim i nemaju prilike da me sretnu pa da mi priđu, a na nastupima to baš i nije moguće.

Pored kakvog muškarca zamišljaš svoju starost?

- Ne razmišljam o starosti uopšte. Uvek razmišljam o trenutku i eventualno o bliskoj budućnosti. Kada je reč o starosti, mislim da ćemo svi imati neke druge prioritete, ali svakako bih volela da ostarim uz nekoga pored koga ću se i dalje osećati mladom.

