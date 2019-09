NIJE BAŠ HOLIVUDSKI, ALI JE TU BILA SREĆNA! Zavirite u kuću na 3 sprata iz koje je Đole Đogani izbacio Slađu Delibašić! Jedna stvar u spavaćoj sobi je sve ŠOKIRALA (VIDEO)

Pevačica Slađa Delibašić je zbog sukoba sa bivšim mužem Đoletom Đoganijem napustila trospratnu kuću u kojoj je živela sa ćerkom Silvijom i unukom Tijom, a koja se vodi na Đoletovo ime, i preselila se u stan u istom naselju.

Slađa je potvrdila da je napustila pomenutu kuću.

- Otišla sam iz te kuće, imali smo neki nesporazum. Zakačili smo se bez veze. Pokupila sam se i otišla. Ne želim da mi se neko tako obraća, imam svoj ponos. Uspela sam i to sam mu dokazala i kada sam otišla od njega. Ja sam tamo ostajala zbog Silvije, ta kuća meni nije ništa predstavljala. Idem kod ćerke i unuke, ali one više dolaze kod mene. Nisam ljuta na Đoleta. Kada ga sretnem, javim mu se, ali više nismo prisni kao pre, da se poljubimo. Tu kućicu smo prvo kupili u braku. On je uzeo drugi deo, renovirao ga i rekao: „Evo, budite ovde, blizu ste vrtića, da ne budete odvojene.“ To nije dugo trajalo. Jednostavno ne može da shvati neke stvari. To je njegov problem, nije moj. Što se mene tiče, nisam ljuta, živim svoj život, radim, borim se. Tu se vidi veličina čoveka. Ako imaš nesporazum, treba da pričaš. Ja sam ipak majka tvoje dece. Mi smo sve to zajedno stvorili u braku i lako je nastaviti i praviti i raditi", rekla je pevačica za Kurir.

Slađa je otkrila da je Đole nekada često svraćao kod nje u goste, kao ida najviše vremena provodi u kuhinji.

"Volim da kuvam i da svaki dan imam skuvano i da su mi deca na okupu. Ponekad svrati i Đole. Mislim da je dobro kad imaš mamu koja stiže sve jer u današnje vreme žene su isfolirane pa kao ne stižu ništa. Zato imaju kuvare i jedu po restoranima. Žene na estradi prednjače u tome, stalno se žale da rade svaki dan iako se zna da radimo samo vikendom. Prava žena može da stigne sve i da skuva i da bude majka deci, žena svom mužu i da privređuje - rekla je tada Slađa pre godinu dana.



Spavaća soba je na spratu, prostran krevet i pastelne boje. Tu je i daska za peglanje, kako je Slađa rekla, "njena radna soba”.

"Nema puno mesta na spratu, nije sve holivudski, ali mi je dovojno", rekla nam je ona tada.

