ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Beograd na vodi i oni oko njega

Ovog vikenda našao sam se u etno-kompleksu Amerić u Mladenovcu. Njegov vlasnik je rano penzionisani vojni pilot Dragan Vujčić, a prvi put me je ovde doveo Sanja Ilić Balkanika. Čoveka znam kao kompozitora, a na snimanju emisije „Žikina šarenica“ otkrivam da je Sanja Ilić po profesiji arhitekta. U razgovoru s gradonačelnikom Beograda dr Zoranom Radojčićem raspravljamo o provetravanju glavnog grada, o svrsi podizanja Beograda na vodi i „buni“ nekih stručnjaka koji su uvek antiprotivni svemu. Meni je bilo zanimljivo i želeo bih da tu priču podelim s vama.

- Već decenijama se prave naselja na raznim lokacijama, ali sve dalje od vode. Beograd je osnovan na čak dve reke, kao što su svi svetski gradovi nikli na rekama. To je priroda sama ponudila, a naše komunističko društvo pa i kasniji sistemi nisu imali osećaj ili su namerno želeli da privuku radnike u jeftina naselja a da se obale Save i Dunava pretvore u ruglo da se ne bismo primakli nijednoj evropskoj prestonici po svojoj lepoti.

Najveći glumci dolazili su na Fest, svetski muzičari, pisci... Setimo se da je „Kosa“ izvedena veoma brzo nakon premijere u Londonu i da su bili prisutni i autori, koji su bili oduševljeni ne samo svojim projektom u izvođenju ansambla Ateljea 212 nego i duhom Beograda. Ne zaboravimo da je pokretno stepenište u robnoj kući ‚Beograd‘ postavljeno kao treće ili četvrte u Evropi.Ima mnogo stvari o kojima sam još govorio da su se u Beogradu radile pogrešno. Zato je moje zadovoljstvo još veće zbog projekta Beograd na vodi, koji svim srcem i najsnažnije podržavam. To bi trebalo da podrži svaki građanin ove zemlje kome je interes bolji i lepši život dece i unuka. Neka se uradi samo jedna „kula“, i to je već više nego što je za 70 godina urađeno na imidžu Beograda. Meštrović je veliki vajar, ali mislim da njegova statua Pobednik ne može biti najreprezentativniji primer imidža i prepoznatljivosti Beograda. Kad pogledate bilo koju razglednicu Sidneja, vi ne znate koji je to grad dok se ne pojavi Sidnejska opera i tek onda svi znaju da je to Sidnej. Isto važi i za Pariz, London, Atinu, Šangaj, ali ne i za Beograd - kazao je Sanja Ilić.

Navijamo za lepši Beograd. Neka raste. Budimo realni, probajte i nemoguće ako vam je moguće.

Do nove priče,

vaš Žika Šarenica

Kurir