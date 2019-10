IMA 30 GODINA, TRENIRA KAO ZMAJ, A GOVORE JOJ DA JE OPERISANA I VEŠTAČKA: Katarina Živković dala savet HEJTERIMA koji će im zauvek zapušiti USTA! (FOTO)

Katarina Živković obratila se "hejterima" i napisala poruku koja je mnoge ostavila bez teksta.

Pevačica je pozirala u teretani i otkrila da joj povremeno stižu komentari kako ne izgleda prirodno.

"Drage moje dame, ovo je samo delić mog treninga. Iako se radi o jednoj manjini sa Instagrama kojoj je iz samo njima znanog razloga mnogo lakše da mi u DM ili ispod mojih fotografija ostavljaju komentare poput: "Plastična, operisana, veštačka, 'vaka i 'naka, vidite ovako: Treniniram kao zmaj, trudim se da maksimalno korigujem ishranu i okružena sam ljudima koje želim uz sebe", počela je Katarina i nastavila:

"Sve je to jako teško i naporno. Ponosna sam na sebe jer sam u rekordnom roku sredila svoj fizički izgled i dovela ga do perfekcije, uz neredovno spavanje, putovanja i posao kojim se bavim još je teže. Umesto što trošite svoje vreme pokušavajući da me uvredite, bolje da se posvetite treningu i mentalnog higijeni. Da ste iole pametniji pitali biste me za savet, ali pošto niste, dajem vam ga besplatno."

