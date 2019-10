VAN DAM PROSLAVIO ROĐENDAN U DVORCU DRAGANE MIRKOVIĆ! Pevačica otkrila sve detalje, a ovo je bila jedina želja SLAVLJENIKA!

Dragana Mirković i njen suprug Toni veliki su prijatelji sa filmskom zvezdom, pa nisu krili oduševljenje pošto je Žan-Klod van Dam izrazio želju da sa njima proslavi svoj 59. rođendan.

On je, navodno, sve svoje obaveze prekinuo i uputio se u Beč, gde su ga pevačica i biznismen dočekali kao rođenog! Najpre su ga odveli u obilazak dvorca Ebenfurt, koji je u njihovom vlasništvu i trenutno je u završnoj fazi restauracije, u kojem su proveli čitav dan, da bi se potom uputili u jedan od najprestižnijih restorana u gradu, gde su uživali u druženju i večeri.

Koliko je glumac bio oduševljen gostoprimstvom svedoči i činjenica da je na svojim društvenim mrežama delio slike i snimke s proslave rođendana, a Dragana mu je u uključenju uživo rođendan čestitala i pesmom.

"Bili smo oduševljeni kada je Džej Si, kako on voli da ga zovu prijatelji, javio da želi da dođe i proslavi rođendan s nama. Iako sam prethodne dane provela kod kuće zbog prehlade, odlučila sam da me ništa neće sprečiti da mu priredimo lepu proslavu. Po slavljenikovoj želji nije bilo veliko društvo već samo njegova i moja porodica i zaista je to bio dan za pamćenje", izjavila je Dragana Mirković.

