BG PROSTITUTKA ŠOKIRALA DETALJIMA O MAJI MARINKOVIĆ! Spavala sam samo sa sportistima i mafijašima! Mnogi su u zatvoru zbog UBISTVA, a evo kojim VOĐAMA NAVIJAČA je bila na momačkoj večeri!

Maja Marinković ponovo je ušla u "Zadrugu" i na samom ulasku nazvala cimerku Minu Vrbaški prostitutkom. Ovo je razbesnelo Majinu bivšu prijateljicu G. S, koja se bavi prostitucijom, koja je otkrila sve detalje iz života Marinkovićeve.

"Maju sam upoznala kada je tek napunila 18 godina. Tada je počela da izlazi po klubovima i zagazila je u svet prostitucije. Kada smo kroz neko određeno vreme postale bliske, saznala sam da ponekad, kada joj zafali love, odradi nekoliko mušterija. Vremenom to se promenilo. Uradila je usne, grudi i počela da obrađuje ozbiljnije likove, sportiste i mafijaše, pa se dešavalo i da zajedno odemo na žurke i proslave na kojima bismo bile poslate da spavamo s klijentima - priča G. S. i otkriva da je s

Marinkovićeva najčešće spavala sa opasnim momcima, od kojih je nekolicina osuđena za ubistvo.

Osim sportista i tih matorih biznismena, Maja je najviše posla imala s momcima koje prostitutke uglavnom izbegavaju, a to su žestoki momci, vođe navijača i slično. Umesto da beži od toga, ona je trčala da radi upravo one koji su najnaporniji i najopasniji, a većina tih momaka je sada po zatvorima zbog ubistva ili nekog teškog krivičnog dela. Često bi se hvalila time kako spava s najboljim frajerima i da je dosta plaćaju. Sa sigurnošću znam da je odradila nekoliko momačkih večeri navijača naša dva najveća kluba - kaže zadrugarkina bivša prijateljica.

- Sve ovo pričam jer je devojkama koje se bave prostitucijom muka od toga što one koje s nama to isto rade na sve načine pokušavaju da se operu. To je ovoga puta uradila Maja, kada je Minu na odvratan način nazvala kurvom! Ne mogu da verujem da sve do jedne dobiju sindrom svetice i zaborave da su napolju ljudi koji vrlo dobro znaju ko su one i čime se bave. Devojke s kojima zajedno prodaju svoje telo. Ne znam kako je samo nije sramota da priča o kurvama, a prva je sise ugradila do para koje je zaradila prostitucijom. Pametnije joj je da ćuti jer će isprovocirati neku od nas da uđe unutra i dokaže ko je i šta ta sveta i čista Maja - zaključuje G. S.

