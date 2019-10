HILJADE EVRA PUKAO ZA LUKS NAMEŠTAJ I MERMERNI POD! Miki za Suzanu dozidao i WC u Kupinovu, spiskao sve pare, pa sad sve žive moli da mu nađu posao KUVARA?!

Miki Đuričić je pre mesec dana ugasio profil na Instagramu, ali je zato Suzana i te kako aktivna.

"Miki je stalno kačio slike radova na svojoj kući, ali kada je shvatio da su svi provalili da je tu i Suzana, ugasio je profil. Mnogi su počeli da ga psuju i da mu prete prijavama pošto on još pola godine ima zabranu prilaska Suzani, do kada mu traje kućni pritvor, odlučio je da se više ne eksponira. Ovako mu je lepše, kad niko ništa ne zna, a komšije ćute. Inače, mnogo para je potrošio da bi dozidao kupatilo, veliku dnevnu sobu, trpezariju i spavaću sobu kako bi se totalno odvojili od njegovog oca Mirka. A da ne pričam koliko je hiljada evra dao na eksluzivni nameštaj koji voli Suza. Ma mermerni podovi su tu, pa centralno grejanje na kotao i još štošta. Mirko se samo krsti kad stigne neki kamion, pa krenu da istovaraju robu i nameštaj, ali ćuti, šta će... I on živi o njihovom trošku", kaže izvor iz Kupinova, a prenose mediji pisanje Stara.

Iako i dalje kriju da su u ljubavi, ona je okačila sliku u Mikijevom omiljenom dresu i time potvrdila da ljubav cveta.

"Dosta para su spiskali, pa je Miki ipak odlučio da pokuša ponovo sa traženjem posla u okolini. Zamolio je par prijatelja da ga preporuče u nekim popularnim restoranima... Kaže da će ovaj put da pristane na bilo koju ponudu jer je u škripcu sa parama. On Suzani ne dozvoljava da radi bilo šta, a kako sam čuo, ona nije odgovorila ni na jednu ponudu koju je imala, jer se nikome ne javlja na telefon - rekao je Mikijev prijatelj, koji je čest gost u njihovoj još nedovršenoj kući.

