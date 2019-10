DARKO LAZIĆ PROGOVORIO O SEVIĆKINOJ PROPALOJ VERIDBI! A onda ga Marina prekinula pa napravila opšti ŠOU!

Darko Lazić istakao je kako on nikako nije razlog zašto su se Ana i Daniel rastali, ne obazirući se na gradske priče koje su navodno uplašile njegovu verenicu Marinu.

"Ne bih to komentarisao. Njen život je njena stvar, ne bih u to da ulazim. Ja odavno nisam deo njenog života, to su njene stvari i neka ih rešava sama. Ono što je sigurno da nema veze sa mnom", istakao je pevač, za kojim se MArina brzo nadovezala.

Naime, otkako se pročulo da je njegova bivša ponovo slobodna, pojavile su se priče kako će on sada ostaviti Marinu, pa se pomiriti sa Anom. Ona nije propustila da to prokomentariše, a onda i napravi šou.

"Evo, sva sam se ulašila", poručila je ona kroz smeh.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir