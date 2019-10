KIJA ČULA DA JE ŽENA PROMENILA IME ZBOG NJE: Ovako je reagovala Kockareva, a onda priznala kako je dobila NADIMAK!

Kristina Kija Kockar čula je da je jedna gospođa promenila svoje ime u "Kija", a sada je priznala šta o tome misli.

Pevačica nije sigurna da li u to da veruje, ali je čula kako njen nadimak sve češće daju kao ime.

"Ne znam da li je to tačno, moram da vidim ta dokumenta. Čula sam da se i pre par nedelja rodila beba u Zagrebu i da su joj dali ime Kija, isto tako ne znam da li je prava informacija. Ali znam za jednu ženu što je istetovirala moje stihove, postoji i butik Kija u Banja Luci i mislim da se još neki lokal zove Kija. Malo mi je sve to čudno, to za promenu imena, ali ako je ta devojka to želela, to je njen izbor. Samo da zna da kad bude se zapošljavala negde pa je budu proveravali, svašta će od naslova da nađu (smeh). Zanima me kako se pre zvala", priznala je Kockareva, a potom nastavila:

"Inače, Kija je moj nadimak koji sam sama sebi dala čim sam progovorila kao mala, a Kristina mi je pravo ime. Svi su me uvek zvali Kija. Samo u porodici su me svi zvali Kika, Kiki, Kristina, ali jedino je moj pokojni otac voleo da me zove Kija. Mama me zove Kristi."

