ANA ZAMALO DA PROPUSTI SVOJU VERIDBU: Koraćeva otkrila kakav plan je imao David, pa priznala sve o PLASTIČNIM OPERACIJAMA!

Ana Korać i David Dragojević pojavili su se zajedno pred kamerama, pa su otkrili detalje veridbe, ali je i bivša zadugarka priznala sve o svojim plastičnim operacijama.

"Drago mi je što sam postala njegovo zaštitno lice. Sad ću morati da se operišem na svakih 7 dana", rekla je Ana kada je pomenula svog doktora.

"Ukupno sam imala 3 plastične operacije", dodala je Koraćeva i progovorila o veridbi:

foto: Printscreen/Ami Dži

"Ja sam slučajno plesala sa Davidom i osetila kutijicu. Stvarno nam je divno, niti je on ljubomoran, nisam ni ja. Oduševio me kada smo bili u Turskoj. On je to organizovao sa svojom sestrom. Išli smo u šoping i odemo u stan i ja sam rešila da ne idem na večeru. On počeo da menja boje, pa sam se smirila. Kada smo došli bilo je sjajno", izjavila je Koraćeva, a onda je David priznao da još ne planiraju svadbu.

"Slušao sam šta ona želi i kako bi volela, pa su mi davali instrukcije i stavili smo sve u jednu celinu. Ne žurimo nigde, još smo mladi, sada ide sve lagano", zaključio je David u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Ami Dži

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Ami Dži

Kurir