ZORANA JOVANOVIĆ JE VELIKI TRADICIONALISTA! To je podelilo njene fanove NA POLA, ali ona se ne zaustavlja: Da je više žena kao što sam ja manje bi bilo RAZVODA I SAMOHRANIH MAJKI (FOTO)

Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah podelila je svoje fanove na pola kada je nedavno istakla da bi muškarac jednoj ženi trebalo da bude na prvom mestu. Takođe, ona tvrdi da je "njegov posao" da njegova draga ima želju da za njega bude moćna.



Blogerka je svojim mišljenjem pokrenula lavinu komentara.

Iako što se stila tiče "gura" samo najnovije trendove, privatno je očito veliki tradicionalnista. Zasigurno se nije nadala da će svojim stavom napraviti ovoliku buru, ali ni u jednom trenutku od njega nije odustajala.

"To je tvoje mišljenje i to je okej, ja imam svoje i to je takođe okej", pisala je Zorannah na svom kanalu, gde su joj ukazivali na to da bi svoje mišljenje trebalo da zadrži za sebe, jer je mnogim devojčicama uzor.

"Učini svim mamama uslugu i prestani da učiš devojčice koje te prate da su manje vredne od delaka", skretali su joj pažnju, jer su shvatili da ona zapravo želi da kaže da je uspeh velika pretnja muškom rodu.

Bez obzira na sve, ona je svoje reči iz jednog intervjua koji je nedavno dala ponovila putem društvene mreže Instagram.

"Da je više žena kao ja manje bi bilo razvoda i samohranih majki", tvrdila je ona na svom kanalu.

