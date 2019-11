SARAPA OTKRIO PRAVI RAZLOG ODSUSTVA DEE ĐURĐEVIĆ SA MALIH EKRANA: Još ta terapija i biće sve u redu!

Dea Đurđević ponovo odsustvuje iz jutarnjeg programa iz zdravstvenih razloga, a kako otkriva njen kolega Predrag Sarapa - sve ide u dobrom pravcu.

"Veoma brzo je očekujemo, čekamo da prođe ta terapija. Na pragu smo toga da prođe još ta mala terapija i biće sve u redu. Ona je dobro. Sve je bolje od onog perioda kada se dogodila nezgoda, sve sada ide u dobrom pravcu", rekao je on.

On je, takođe, otkrio i šta on radi kada se ugase kamere, te čime se bavi.

"Provodim (slobodno vreme) ga tako što obavljam obaveze koje se ne tiču posla. Ne izlazim nešto preterano, ali nisam više ni tako mlad. Večernji sati me ne zanimaju, sednem na piće sa nekim prijateljima, obiđem majku i to je sve", zaključio je on.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

