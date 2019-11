NIJE DOSTIGLA TAJ NIVO: Kija bocnula Anabelu zbog pesme, a ovako joj je odgovorila Lunina majka!

Kristina Kija Kockar bila je članica žirija na "Zadrugoviziji", gde je jedna ekipa pevala pesmu Anabele Bukve.

Kija je rekla da su oni "kul kada prestane muzika", pa su mnogi pomislili da vređa Anabelu. Ona je sada otkrila o čemu je reč.

"Nisam ni pomislila na to, pomislila sam na ljude koji su pevali to da su bili katastrofa i da su najbolje zvučali kad su prestali da pevaju. Štaviše, to je bio kompliment za pesmu, jer original dobro zvuči, oni su bili katastrofa. Ali dobro, imali su tremu, sve je to normalno, to je samo zabava. Ja jesam na neki način "prozvala", rekla sam kao "Hit za sva vremena", to nije hit za sva vremena, ta pesma i dalje traje, možda će biti za deset godina hit za sva vremena, ali nije dostigla taj nivo. Eto, ako je to prozivka, neka bude, ali nisam ni pomislila na tu ženu", istakla je Kija.

"Nemam komentar na to, zaista. Zovite Relju Popovića", poručila je Anabela kada je čula šta je rekla Kija.

