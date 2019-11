DARKO LAZIĆ O 50.000 € BAKŠIŠA, ANINOM UHOĐENJU, PARALELNIM VEZAMA I NARKOTICIMA! Zavrteće vam se u glavi od ogromnog priznanja!

Darko Lazić po treći put u životu podvrgao se poligrafskom ispitivanju, pa tako otkrio brojne detalje iz privatnog života za koje je malo ko znao da su se uopšte i dogodili. Prethodna dva puta u pitanju je bio neki, kako kaže, ozbiljan slučaj, ali ovo sada mu je daleko teže palo.

Kako je naveo, narkotike je nekada koristio, ali to sada više nije slučaj. Niko ga od kolega nije "navukao na zabranjene supstance". Što se koleginica tiče, i ukoliko ima onih kojima se dopada - on njih nikako ne posmatra tim očima.

Verenici Marini u potpunosti je veran.

Na veliko iznenađenje, on je potvrdno odgovorio na pitanje da li ga je bivša supruga, pevačica Ana Sević, "uhodila", a zatim i istakao da je sa njom u kontaktu, ali uglavnom zbog naslednice Lorene.

"Pa, da. Pre će biti da je nekog unajmila. A možda i lično, sad ne znam tačno... Imamo u vezi deteta kontakt uglavnom."

foto: Printscreen

Takođe, već neko vreme šuška se kako je "pokupio" 50.000 evra bakšiša, međutim nije sve bap tako kao što izgleda:

"Bilo je na nastupu da se zaradi toliko, na svadbi. Ali sav taj novac nisam uzeo ja. To smo podelili na mnogo delova. Da sam dobio toliki bakšiš oženio bih se odavno", nasmejao se Darko.

U paralelnim vezama, kaže, nije bio, ali poligraf je njegov odgovor očitao kao lažan. Pevač je, međutim, imao dobro objašnjenje:

"Vidi. To sad... da li može da se nazove 'veza'? (smeh)", a onda je dodao da Marinu nikada nije prevario.

foto: Damir Dervišagić

Da li se plašite da više nikada nećete moći da funkcionišete kao pre saobraćajke?



"Da. Baš se trudim dosta, ali treba dosta vremena da prođe da bih se vratio na staro. Ipak su bile preozbiljne povrede."

Na pitanje da li vozi iako nema vozačku dozvolu rekao je:

"Ne vozim auto, ne mogu da vozim, nemoguće je, neizvodljivo. Fizički."

Darko se, kaže, u brojne kolege razočarao jer nisu bili tu kada mu je bilo najteže. Šta više, u njih se i razočarao, jer je te tada uvideo ko su mu zapravo pravi prijatelji.

Posle saobraćajke, pak, Saša Popović ga je veoma iskritikovao.

"Pa jeste. On mene kritikuje ceo život. Tako da je i posle saobraćajne nesreće takođe. Svako ko me je kritikovao znači da me na neki način poštuje, ili voli i da mi misli dobro."

foto: Damir Dervišagić

Sa druge strane, nije ga bilo sram da prizna da je dugovao novac zelenašima.

"Da, dugovao sam. Frka mi je bila za kintu i pozajmio sam pare. Preko drugara sam došao do čoveka koji to radi. Ali to je jako davno bilo. To je odavno vraćeno sve. Ali nije sramota reći - da, dugovao sam."

foto: Printscreen/Exkluziv

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Zorana Jevtić

Kurir