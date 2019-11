PLAČEM NA SVAKIH 10 MINUTA, ZAUVEK ĆE MI OSTATI UREZANE SLIKE: Marko Petrušević otvorio dušu posle smrti oca Petrućija, a zbog ovoga mu je samo još TEŽE!

Branislav Petrušević Petrući umro je 9. novembra svom stanu i ostavio ožiljak na srcu njegovoj porodici.

Marko Petrušević i dalje je u šoku zbog smrti oca i ne može da veruje da ga nema.

foto: Printscreen

"Moja keva ga je masirala, pokušavala da ga reanimira, misleći da se zeza. Stalno se tako zafrkavao kući. A, onda kada je videla da nije gluma, pozvala je brata i mene. Paničila je. Došli smo odmah, počeli da ga reanimiramo, ali sve je bilo bezuspešno. I medicinsko osoblje iz Hitne je takođe pokušavalo, ali videli smo da je kraj. Ne može to da se prihvati u trenutku da ste ga zauvek izgubili. Ostaće mi zauvek urezane te slike", kaže drhvatim glasom Marko Petrušević.

"Užas... Sve me podseća u kući na njega. Plačem na svakih deset minuta. Pukne me napad", nastavlja Petrušević.

foto: Printskrin / You Tube

Kako ističe otac mu je uvek davao vetar u leđa.

"U životu mi je bio velika podrška. U svemu će mi nedostajati. Znam samo, da sada treba da čuvam mamu. Zbog nje mi je dodatno teško. Ona je to baš teško podnela. Starija je. Nadam se da će i to proći. Život je to. Veliki je to šok kada je smrt iznenadna. Nisam svestan. Ne daj bože nikome. Ali, bolje i tako nego da se mučio", istakao je on.

Marko će se kako kaže uvek sećati očevog osmeha i pozitivne energije.

"Zezanje, duhovitosti to ga je krasilo. Stalno je glumio. To je voleo najviše u životu. Najbolji je bio otac. Ali, šta da radimo, idemo dalje", kaže Petrušević.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

