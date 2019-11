SOFIJA MILOŠEVIĆ IMA PLAN B! POSLE LUKE JOVIĆA STARTOVALA ŠVEDSKOG FUDBALERA: Manekenka se nameračila na Zlatana Ibrahimovića?!

Sofija Milošević nameračila se na Zlatana Ibrahimovića! Pošto joj je dvomesečna veza s Lukom Jovićem trenutno u krizi, manekenka očigledno ne gubi vreme i sebi traži dobre prilike.



Naime, nju je nedavno fudbaler Real Madrida otpratio na Instagramu, nakon čega je i ona njega, a ne zadugo posle toga zapratila je oženjenog švedskog reprezentativca. Posle poziva Kurira, Sofija i Luka ponovo su se zapratili na društvenoj mreži, kako bi prikrili tragove svađe.

foto: Instagram



- Miloševićeva ne gubi vreme, slaba je na fudbalere milionere. Bacila je oko ni manje ni više nego baš na igrača koji igra za Los Anđeles Galaksi, iako je on u srećnom braku s Helenom Seger, s kojom ima dvoje dece. On joj nije uzvratio na zahtev jer ga prati preko 39 miliona pratilaca, a on samo 20 osoba, među kojima su uglavnom fudbalski klubovi i jedna poznata svetska kompanija - otkriva naš izvor, a dokaz tome je i printskrin njenog zahteva za praćenje.

Budući da Ibrahimović obožava svoju suprugu, Sofija će verovatno proći neprimećena.

foto: Profimedia



- Ona je verovatno htela Jovića da napravi ljubomornim zbog trenutne svađe kroz koju prolaze - kaže naš izvor i dodaje da se Sofija i Luka čuju telefonom, ali se ne viđaju. On je u subotu doputovao u Beograd, nakon čega je odmah s društvom zapucao u noćni provod. Dok se s drugarima zabavljao u jednom lokalu, manekenka je bila u drugom. Jedan od razloga njihovog nezadovoljstva je taj što ona uporno pokušava da eksponira njihovu vezu.



Sofija i Luka nisu želeli ništa da komentarišu.

(Kurir.rs / MV, M. D. / Foto:Profimedia, Damir Dervišagić)

