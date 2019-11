RADIM VIŠE POSLOVA DA BIH OPSTALA! Leontina Vukomanović progovorila o EGZISTENCIJI, pa spomenula ćerkicu (VIDEO)

Pevačici Leontini Vukomanović kao samohanom roditelju, kantautoru i kompozitoru, kako kaže, nije lako zaraditi za koru hleba.

"Nemam menadžera, već sama sebe promovišem, nemam marketing tim i to mi predstavlja teret. Nisam srećna kad to moram da radim. Da bi opstao u šou-biznisu danas, moraš da budeš sebi i mednadžer i organizator, producent, stilista. Od kad znam za sebe ja sam privatnik i od kada sam došla da radim u Dečji kulturni centar Beograd meni se nametnuo još jedan posao i trudim se i zadovoljstvo mi je što mogu da radim. Naravno, uz to koristim i svoj uticaj i poznanstva kao javna ličnost da promovišemo što više dečiju kulturu - kaže za Leontina Vukomanović.

Inače, njena ćerka Lucija nedavno se oprobala kao manekenka i iako se sa mamom pojavljuje na javnim događajima, ona više voli - žurke sa vršnjacima.

- Ona ne propušta priliku da se pojavi na revijama, a sad ima devet godina i mnogo su joj bitnije žurke kod drugara iz razreda. I onda mi je jednom prilikom rekla: “Mama, ja sam ipak dete, ja bih volela da se igram, a kad porastem, onda mogu da budem manekenka”, bez obzira što ranije nije propuštala prilike da prošeta modnom pistom - objašnjava Leontina.

Kada je u pitanju vaspitanje, Leontina svojoj ćerkici brani da preterano koristi mobilni telefon.

- Nažalost, to nije nešto što joj je zabranjeno jer bih joj se zamerila, ali mobilni telefon meni smeta. Oduzmem joj ako pretera sa njim, ili ako pretera sa nekim modelima ponašanja nakon prekomerne upotrebe telefona. Skrenem joj pažnju i oduzmem telefon na neko vreme, ali definitivno bih volela da mogu da joj zabranim mobilni.

