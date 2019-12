SVI BESNI NA RADANOVIĆA! A pokloni za Kiju umalo da završe u kanti: Toliko o POŠTENJU?! Nastao PAKAO!

Na jedan nastup Slobe Radanovića došlo je nekoliko fanova njegove bivše supruge Kristine Kije Kockar, te su mu, navodi se, predali božićni paket za pevačicu i zamolili ga da joj on to odnese. Iako je među poklonima bilo i malo za njega, pevač je navodno odbio da im učini uslugu, a sve na čemu su dugo i marljivo radili umalo je završilo u kanti.

Radanovića su zbog ovoga žestoko isprozivali, posebno kada je oglasio i fan koji je istakao da jedan od gostiju kluba "šeta" poklon.

"Hvala što nije Kijin poklon završio u kanti. Hvala ti do neba što si pokazala Kiji, ne znam zašto nije hteo gospodin Sloba da joj ponese mali božićni paket, ako nije hteo on lično da joj preda, mogao je da joj uruči preko zajedničkog menadžera ili prijatelja, a ne jednostavno da ostavi u klubu", napisao je fan u poruci, pa nastavio:

"Totalno me je razočarao. Poklonili smo i njemu neku sitnicu radi reda, da ne bude samo Kiji, kad u pauzi između drugog bloka, šeta neki stariji gospodin sa tim poklonom koji smo mi njemu poklonili. Nismo mogli da verujemo svojim očima, ok poklonio je dalje, nije mu se svideo poklon. Toliko o poštenom Slobi" poručio je ljuti fan osobi koja je, navodno, došla do poklona.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Ana Paunković, Printscreen

Kurir