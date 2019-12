ONA JE K*RVA, JA SAM MU RODILA 3 DECE! MUŽ JE NIJE DŽABA TUKAO: Edova žena zagorčaće život Mitrovoj, ulazi u RIJALITI?!

Zakonita supruga Edisa Fetića, Zilha Fetić navodno je van sebe je otkako je njen muž javno prisan sa Draganom Mitar, te je rekla da će po ulasku u "Zadrugu" Dragani objasniti da njoj muža neće uzeti.

Izvor blizak porodici Fetić navodno objašnjava zbog čega je Zilha tolerisala Edisovo švrljanje.

"Edis se mlad oženio i bukvalno je neiživljen. Čula je ona i ranije za neke njegove izlete, ali je odlučila da to ignoriše jer je on prema njoj i deci uvek bio divan čovek. Deca ga obožavaju, a ona kaže da je uvek osećala ljubav u njegovom prisustvu. Mislila je da će se nakon nekoliko godina skrasiti i posvetiti samo porodici, ali onda se pojavila Dragana Mitar", otkrio je izvor i objasnio šta se dešavalo u braku Fetića tokom afere.

"Zilha nije znala za Draganu dok njen muž nije pomenut u "Zadruzi 2". Ona je tad napala Eda, ali je on tvrdio da se ne radi o njemu. Kada je postalo jasno da je on Draganin Torta, Zilha je doživela nervni slom. On joj se zakleo da je nikada neće ostaviti i da je to samo nešto prolazno, te da su on i Dragana ostali u prijateljskim odnosima. Zilhi je bilo jasno da ta priča ne pije vodu, ali je opet odlučila da ćuti zbog dece. Znala je i da je išao sa Draganom na more i da je viđao u Beogradu, kada je navodno putovao zbog posla, ali se nadala da će se brzo zasititi. Sad, kad je zbog nje ušao u "Zadrugu" i javno osramotio Zilhu, ona je odlučila da im se oboma osveti i uđe u Imaginarijum."

"Zilha mi je rekla: "Kakav je to monstrum od žene kada svesno uništava brak čoveku koji ima troje dece? Nije nju džaba taj Siniša tukao, trebao je da je slomi. Dragana je obična k*rva, a ja sam Edu rodila troje zlatne dece, neće me sigurno ostaviti zbog d*olje. Kada uđem u "Zadrugu" objasniću joj šta je čeka zbog toga što mi se petlja u brak. Prvo će da mi vrati mog muža, a onda ću da joj zagorčam život, pa će videti šta je sramota, a ne da moja deca idu pognute glave kroz Novi Pazar zbog ološa". Poznajući Zilhu, garantujem da će Dragana zažaliti dan kad se približila Edisu", završava izvor.

