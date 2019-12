OGLASILA SE LJUBA PANTOVIĆ! Može da priča ko šta hoće, ali to KOŠTA! Advokati će se baviti tim BUDALAMA!

Prema rečima Karađorđa Subotića koji je nedavno otkrio da se pomirio sa ćerkom Aleksandrom - ona više ne razgovara sa majkom Ljubom Pantović, koja je, prenosi Alo pisanje Sveta, poslala sudske izvršitelje da popišu njene stvari u porodičnom domu.

Tim povodom, Ljuba se oglasila pa istakla da je naučila "da su advokati ljudi koje plaćaš da bi vodili računa o budalama koje pričaju o tebi", kao i da ona akonto toga ništa neće pričati.

"Jadan Karađorđe, hoće li mu neka humanitarna organizacija udeliti nešto? Bar lekara?! Za žaljenje je", izjavila je Pantovićeva.

"Ne bavim se njima, imam svoj posao, ne zanima me rekla-kazala. Naučila sam odavno da su advokati ljudi koje plaćaš da bi vodili računa o budalama koje pričaju o tebi. Može da priča ko šta hoće, samo što to ume i da košta. S obzirom na to da Karađorđe komentariše moj odnos sa Aleksandrom, ja neću ništa da kažem. Neka priča ko god hoće, a sve pare će ići u humanitarne svrhe", dodala je Ljuba.

