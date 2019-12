BILA SAM SA OŽENJENIMA, JER NE VOLIM KAD ME GUŠE! Zlata Petrović iskreno o ljubavnom životu, a napravila je ovaj LAPSUS!

Zlata Petrović otvoreno priča o svojom vezama, pa i o muškarcima kojima je bila ljubavnica.

Pevačica kaže da sada nema partnera, ali da se tome nada u 2002. godini, misleći na 2020. i napravila je lapsus.

"Trenutno ništa ne, ali bila je grozna godina. Očekujem u ovoj 2002. godini i to. Samo da vam neko prija i da vam bude fino. Ništa ne može na silu", rekla je Zlata.

"Kod mene nikad nije bilo pravila, ili se desi hemija između ljudi ili je nema. Ljubav ne pravi pitanje, da li će biti mlađi ili stariji, nije bitno. Bilo je mlađih par godina, Bože moj, nikada ne planiram koliko ko ima godina", kaže Petrovićeva koju su mnogi osudili zbog izjave da je bila ljubavnica i kako joj to ne smeta.

"Jesam jednom bila ljubavnica, ne volim da lažem. Nažalost za nekoga, više volim da ljudi mnogo rade da nemaju vremena da me guše ili pak da budu oženjeni. Posle 2 meseca svi žele zajedno da živimo, a ja za to nisam. Volim da je nečim zauzet, da li žena ili posao. Neka me shvati kako god ko hoće, govorim iskreno, znam da će mnogi da me osude, ali ja ne mogu da lažem", zaključila je pevačica.

