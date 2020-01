ON JE BIO ŽIŽINA NAJVEĆA LJUBAV! Dve godine su bili zajedno, a onda je oženio OVU GLUMICU!

Žiža Stojanović tokom učešća u "Zadruzi 1" nije se preterano otvarala, ali je svakako osvojila brojna srca publike. Međutim, jednom prilikom napravila je pravi bum - kada je Viktorili otkrila nešto iz privatnog života o čemu je malo ko bilo šta znao.

Naime, kako je istakla, njena najveća ljubav bio je Dušan Bulajić, suprug Olivere Marković, koji je uprkos velikoj ljubavi prema Žiži ipak odlučio da sudbonosno "da" izgovori Oliveri.

"Dušan Bulajić, muž Olivere Marković", prošaputala je Stojanovićeva, izražavajući stid zbog onoga što govori, ali ju je pevačica umirila rečima da je dvoje spomenutih glumaca napustilo ovaj svet, pa zbog toga njena ispovest neće povrediti nikoga.

"To je moja najveća ljubav. Bili smo dve godine zajedno. On je bio glumac, a ne reditelj. Igrala sam sa njim u Nišu. To je bio moj prvi angažman, a on se već zaljubio u mene", priznala je, navodi se, Žiža da ga je volela više i od Vladislava Matića, takođe glumca, sa kojim je sedam godina bila u braku.

"Dušan je, takođe, mene najviše voleo, ali je ipak oženio Oliveru Marković", zaključila je sa setom glumica.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir