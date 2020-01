RUČNI RAD ACE LUKASA?! Ovako izgledaju modrice i ogrebotine na njegovoj bivšoj! (FOTO)

Drugog dana Božića, tačnije 8. januara oko 4.30, Aca Lukas napravio je navodno skandal u Crnoj Gori kada se potukao sa svojom devojkom, izvesnom Nikolijom Ninom Lačević, koja je poreklom iz Podgorice.

Lukas i atraktivna brineta su se navodno prvo žestoko posvađali, nakon čega je došlo i do fizičkog okršaja u jednom poznatom budvanskom hotelu.

Kurir je došao do fotografija modrica i masnica posle žestokog okršaja izmešu ljubavnika. Na

Nikolija je rekla da, budući da ne želi da sluša pevačeve pridike, otišla u automobil, a kada su stigli u hotel navodno su se potukli.

"Počeo je da se dere, a ja sam ga upozoravala da snizi ton. Tada me je odgurnuo i pala sam na ladicu pored kreveta. Nastavili smo da se svađamo, udaramo jedno drugo. Njemu je toliko pozlilo da mu je išla voda na usta, uplašila sam se da nije epi-napad, pa sam mu dala gazirani sok da popije. Ubrzo je došla policija, a ja sam u stanici rekla da smo imali verbalni okršaj jer mi ga je bilo žao, pošto me je do tamo preklinjao da ga ne optužim zbog toga što već ima problem sa nasiljem. Nisam htela da ostanem s njim, pa sam se vratila u Podgoricu. U putu sam povraćala, pa sam otišla direktno u bolnicu i uradila lekarske preglede", ispri Nina.

