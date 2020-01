BORBA BI TRAJALA PO CEO DAN! Stric Marije Šerifović otkrio hit detalj iz života pevačice: Držali je da ne POBEGNE (FOTO)

Stric Marije Šerifović, Milan, objavio je na Fejsbuku pevačicinu fotografiju iz dana kada je pošla u školu. Tom prilikom je, takođe, otkrio i da ona nikada nije volela da je fotografišu, baš kao što i danas nije ljubitelj.

"Negde sam pročitao da kada neko dete pođe u školu sa njegovim bezbrižnim životom zauvek je - gotovo", počeo je on svoju objavu, na kojoj se vidi Marija koja u jednoj ruci nosi bukvar, a za drugu je baba Lepa čvrsto drži.

"Njihova 'borba' počinjala je svakog dana rano izjutra i trajala je do početka Marijinog sna! Obratite pažnju kako je baka 'nežno, ali sigurno' drži za ruku!? To je samo da ne bi pobegla, jer je strašno mrzela - fotografisanje, što se vidi i po njenoj faci. Ne voli ga mnogo ni danas, ali... posao je-posao", zaključio je on.

