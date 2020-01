SVESTAN SAM DA OD TOGA NE MOGU POBEĆI: Stefan Živojinović iskreno o Lepoj Breni, a ovoga se NE PLAŠI!

Stefan Živojinović iskreno je govorio o svojoj popularnoj porodici, kao i karijeri koju je započeo.

Na pitanje da li je činjenica to što su mu Brena i Boba roditelji predstavlja teret, mladi pevač je iskreno odgovorio:

"Svakako da je to nosilo određeni teret, ali sad sam se već naviknuo na to. Zahvalan sam što su mi baš Brena i Boba roditelji. Detinjstvo mi je izgledalo kao da sam ušetao u "Diznilend". Braći i meni nikad ništa nije nedostajalo, uvek smo išli na neka lepa putovanja, oni nam ništa nisu branili, ali smo sve te povlastice itekako morali da opravdamo svojim ponašanjem", rekao je Stefan i dodao da su mu roditelji bili pravi uzor, kao i da imaju iskren odnos.

"Baš zato sam i ušao u pevačke vode. Nisam se bojao mamine slave, idem korak po korak. Želim da me ljudi znaju po onome što radim, a tek onda po tome čiji sam sin. Svestan sam da od toga ne mogu pobeći i to, naravno, ne želim. Vrlo sam ponosan na svoju porodicu, ali želim da me ljudi prate zbog pesama i kvaliteta koje posedujem ja, a ne moji roditelji", rekao je Stefan.

