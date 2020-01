KO ZNA ŠTA BI BILO DA SAM DUVALA! Sandra pijana sela za VOLAN, zaustavio je policajac i zbog nje PREKRŠIO ZAKON! ŠOK!

Pevačica Sandra Afrika jotkrila je da je jedno veče izašla sa drugaricama i malo više popila, kada ih je zaustavio saobraćajac.

On je zatražio od nje da uradi alko-test, ali je pevačica imala drugu ideju. Ona mu je predložila da umesto nje to uradi on.

"On je bio jako dobar i super i to je uradio umesto mene i naravno bila je nula, ko zna šta bi bilo da sam ja i pustio me je da odem kući", rekla je Sandra kod Amidžija, a Ognjena je zanimalo i šta je policajac dobio zauzvrat.

"Eh, šta je dobio, ništa brate, CD".

