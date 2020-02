RAT NOVIH FOSILA! Nastavlja se žestok sukob bivših saradnika: Dujmić ZABRANIO Sanji da nastupa U IME GRUPE!

Poznata hrvatska pevačica, zajedno s kolegama iz benda, po odluci Trgovačkog suda ne može da se predstavlja pod imenom grupe u kojoj je decenijama pevala, ali oni to ne poštuju

Bivši članovi Novih fosila i dalje ratuju na svim frontovima.

Počelo je odlukom članova ekipe da se Rajko Dujmić izbaci iz benda, još 2014. godine, nakon čega je on podneo tužbu Trgovačkom sudu. Privremena mera doneta je 2016. i u njoj piše da Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Kolnago nemaju pravo da nastupaju koristeći naziv Novi fosili jer je Dujmić osnivač grupe i autor većine pesama.

Ali pomenuta trojka se ne obazire na to, na šta je pažnju na Fejsbuku skrenula Snježana Dujmić, Rajkova supruga: - Sanja, Marinko i Zec, bez obzira na privremenu meru koju je doneo Trgovački sud i koja je na snazi do pravosnažnosti presude, vezanu za povredu prava korišćenja imena Novi fosili, nastupaju pod imenom Novi fosili 14. 2. 2020. u Splitu.

Sporni plakat

Oglasila se i Sanja Doležal. - Lepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše takođe da samo izvodimo hitove grupe Novi fosili, tako da ne znam čemu ti napadi. Osim toga, pa nemamo mi veze s plakatom, nismo ga mi radili, iako nema na njemu ništa netačno. Rajko ne može da nam zabrani koncerte i izvođenje pesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor muzike, a tekstopisci nam ništa ne brane, pa ne može ni on - rekla je pevačica.

Posle smrti Nenada Šarića, Sanjinog supruga i bubnjara u bendu, počeli su problemi s Dujmićem, i to je kulminiralo njegovim izbacivanjem iz grupe. On je nakon toga kazao kako ga Sanja optužuje da je krivac za Nenadovu smrt, ali i da je ona potkradala bend.

foto: Printskrin/Facebook

Svađaju se, pa se pomire

"Verovao sam im. Nikad nisam pitao koliko smo zaradili i šta smo platili. Nisam sumnjao jer sam radio s pokojnim Šarićem. I još ranije, kad je Zec vodio posao, sve je bilo čisto. Otkad je to Sanja počela da radi, nikad nisam dobio obračun, video koliko je novca. Odjednom su obračuni počeli da nestaju", rekao je on u martu 2015.

Za manje od godinu dana, dakle početkom 2016, Dujmić je osuđen na šest meseci zatvora uslovno jer je udario u glavu suprugu Snježanu. Još više se pisalo o tome da su se Rajko i Snježana krajem 2019. Pomirili, jer je on odlučio da krene na psihijatrijsko lečenje. Za sada su još uvek u braku.

Takođe, treba napomenuti i to da su Dujmić i Sanja davno bili u vezi, pa da je potom ona počela da se zabavlja sa Šarićem, za kog se i udala. To je, prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, uvek bio motiv za razmirice, koje su se povećavale uvek kad bi ponestalo novca.

OPROSTILI MU PRVU GREŠKU Rajko nije izbačen iz Fosila zbog kokaina Dugo se spekulisalo o tome zašto je Dujmić morao da bude izbačen iz popularnog benda, iako ga je on osnovao 1969. godine. Ispostavilo se kasnije da je bilo mnogo toga lošeg i kada se sve nakupilo, većina članova donela je odluku da prekinu saradnju s Rajkom. Ipak, oprostili su mu aferu koja je ozbiljno uzdrmala postojanje Fosila. Rajko je 2006. uhapšen jer je kod njega pronađen kokain. On je tvrdio da je droga bila za ličnu upotrebu, obećavajući da će krenuti na odvikavanje. Sanja, Marinko i Vladimir bili su tada uz njega i dali mu podršku da se izleči.

Kurir/Ivan Ercegovčević/Foto: Printscreen, Dado Đilas

