EVO KOGA JE BEKVALČEVA POLJUBILA PRE NEGO ŠTO SE LATILA MIKROFONA! Pevačica sad plače i PSUJE, evo zašto! (FOTO)

Kristina Bekvalac u poruci na društvenoj mreži Instagram zahvalila se sestri Nataši na samom postojanju, a tek saradnji oko projekta na kojem je pevačica marljivo radila pa zapalila sve 14. februara! Međutim, poruka ispod fotografije na kojoj je grli zatvorenih očiju toliko je bila emotivna, da se Nata čak i rasplakala, pa ju je i opsovala javno u komentarima.

"Hvala ti što od kada sam se rodila imam najboljeg prijatelja za ceo život... Hvala ti što nikada nisam sama... Hvala ti što si imala poverenja u mene oduvek i što si mi dala šansu da radimo nešto prvi put i da ni na sekund ne sumnjaš u mene... Hvala ti što postojiš baš takva kakva si... Hvala ti što si me poljubila poslednju pre izlaska na scenu i prvu pre silaska... Hvala ti što me maltretiraš ceo život... Ovo je tek početak našeg zezanja... Do neba i nazad... Niko nema takvu sestru" ispisala je Kristina.

foto: Instagram screenshot

"Kristina, ti si moja zvezda vodilja Bela, moja druga, jača polovina, samo sa tobom ja sam ja! I opet me rasplaka pi*a ti materina bezobrazna" odgovorila joj je pevačica, pa napravila lom na ovoj društvenoj mreži.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

