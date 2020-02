KAD S NEKIM ZAVRŠIM NEMA NUNANJA Dara Bubamara priznala šta voli da joj MUŠKARCI rade! A ovo niste OČEKIVALI od nje! ŠOK

Dara Bubamara, poznata po svom britkom jeziku i otvorenošču, nije iznenadila kada je otkrila šta voli da joj muškarci rade.

"Čudno pitanje da li su muškarci voleli da me nunaju. Da, voleli su da me nunaju i želela bih i bivši frajeri da me sada nunaju, ali ja kad s nekim završim nema nunanja", rekla je Dara, a potom dodala da su joj sve ljubavi uglavnom fatalne.

"Problem je kada me ne vole "normalno", već im postanem opsesija. Tad nastane problem, tako da bih volela da me, stvarno, muškarci manje vole", rekla je Dara u Ekskluzivno.

Takođe ističe da mnogi o njoj imaju iskrivljeno mišljenje, te da ona ne voli da menja partnere, već je oduvek maštala o jednom čoveku za ceo život.

"Ja bih baš volela da sam se jednom udala i to bilo za ceo život. Ja sam takva po prirodi, možda ne izgleda tako, ali ja sam u fazonu da volim da imam jednog muškarca, da budem non-stop s njim, ali eto, tako mi se desilo da nije išlo i nisam imala jednog".

