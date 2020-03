OVAKO SE ĐOGANI ŠTITI OD VIRUSA I BAKTERIJA! Nikola Tesla se nije pozdravljao ni sa kim, pa tako i ja!

Đole Đogani, kako kaže, sa suprugom Vesnom često je na putu, a kako se koronavirus iz dana u dan širi, evo kako se on štiti te da li se plaši.

"Mi vikendima putujemo baš puno. Ne oseća se neka velika tenzija, recimo išli smo preko Frankfurta za Dizeldorf, a kako je Frankfurt, pored Amsterdama, najveći aerodrom u Evropi, neko nosi, ali većina ne nosi maske i ponašaju se normalno. Edukacija fali mnogima, ne možeš da izbegneš neke stvari u životu ali u toku zime ljudi moraju bolje da se hrane, da unose hranu koja jača organizam i imunitet, ako je imunitet jak mnoge bolesti i virusi samo prođu pored njih a da nisu svesni da su to učinili upravo zbog toga, prevencija je i znati neke sitne, bitne stvari. Recimo pranje ruku, izbegavati pozdrav rukama i ono klasika svi se nešto grle i prilaze jedni drugima u zagrljaj, bar u ovom periodu budite kao Japanci. Ne treba istresati nos do kraja, nego ovlaš, to štiti, pijuckati vodu i puno voća i povrća... Udahnuti vazduh duboko, zadržati i brojati do 10, ako se zakašljete ili vas nešto boli, to je znak da treba kod lekara. Ako ne, opustite se i živite život.. Naravno to je moj način, svako individuolno radi po svom", izjavio je Đole pa dodao:

"Što se tiče pozdrava, čovek je energetsko informativno biće, rukama se prenosi i energija i bolesti, sve ide od ruku, ko mnogo putuje može staviti rukavice. Nikola Tesla se, recimo, nije pozdravljao ni sa kim", zaključio je on.

