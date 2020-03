BEZ RUKAVICA I MASKE NE IZLAZI: Mariju Šerifović na ulici sačekalo ovo: Nisam srećna, NERVOZNA SAM! (FOTO)

Dragi Bravo, pisem ti i danas u nadi da ces objaviti moje pismo. Juce nisam otisla u Lidl vec sam malopre otisla na 15 minuta da kupim pomorandze, jabuke i ovsene pahuljice. Ljudi su me cudno gledali jer nosim masku i rukavice. Misle da sam se maskirala kako me ne bi prepoznali a ne zbog virusa 😳😳😳 Radnice ne nose maske jer nemaju ☹️ Nose rukavice. Hrabre zene🙏🏻 Joka mi je trazila jaja i pileca prsa. Kupila sam joj i pitu sa jabukama. Videla sam na ulicama dosta ljudi koji su +65 godina. Nisam srecna. Nervozna sam. Skuvacu sada caj i gledacu seriju. Hak je sinoc kakio oko 19:20. Uklopio se u pravila policijskog casa. Veceras kuvam. Toliko za danas. Pozdrav, MS

