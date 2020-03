DARKO LAZIĆ SE ISTOPIO! Za smanjenje želuca navijali su i njegovi lekari, a evo ko mu sada KUVA! (FOTO)

Darko Lazić se baš izborio sa kilogramima koji su mu, kako je objasnio, predstavljali veliki problem. Otkako je smanjio želudac, rešio je da i te kako pripazi na ishranu, a lepa izabranica izašla mu je u susret kada je priprema hrane u pitanju.

Fotografije koje objavljuje na Instagramu pravisu dokaz njegovog uspeha - fanovi ne prestaju sa komplimentima, a mnogi su konstatovali i da se pevač očigledno prepolovio.

"Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo", rekao je Darko, pa dodao:

"Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti", zaključio je pevač.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

