JOCA STEFANOVIĆ OTKRIO POTRESNE DETALJE IZ SVOG ŽIVOTA: Za ovo niko nije znao! Evo kroz koje teške momente je PROLAZIO

Jovan Joca Stefanović je na Instagramu objavio fotografiju sa majkom kako bi joj čestitao rođenan i napisao je veoma emotivnu poruku.

"Ova zena je najzaslužnija za ono sto sam ja danas... Neprekidno se borila da nama nikad nista ne fali. Toliko toga propustala zbog nas,a mi smo mislili ipak da si sve stizala. Ali opet ne za sebe,nego za svoju decu. Retko kada si sebe stavljala u prvi plan. Godinama je to trajalo. Svega cega se danasnje devojke nikada ne bi odrekle ti si se rado odricala zarad naseg dobrog. Samo da bi mi imali. Samo da smo mi srecni. Kada god se lomilo, lomilo se na tvojoj grbaci. Ali mi to nikada nismo videli niti osetili... Ne nikad. Uvek si svaku radost i svaku nevolju sa osmehom ispratila, i čvrsto sa obe noge na zamlji. Secam se, taman smo se skućili u novom stanu u Prištini koji si jedva nekako dobila od grada i toliko sam bio srećan kada smo se uselili jer sam prvi put video na tvom licu istinski spokoj. Porodica na okupu, srećni, sa velikim natpisom svima iznad glave novi početak. Kratko je to trajalo. Poceo je rat,a ti opet kao prava majka nisi dozvolila da tvoja deca pate. Od jednog si pravila dva, a od dva si pravila pet, ali sebe u tih pet nisi nikad računala, nego si svoj deo podelila na četri. Troje zlatne dece si izrodila i podigla ih na noge. Postali smo dobri ljudi i mislim da je to tvoj najveći uspeh. šta god da napišem ovde ne mogu da opišem koliko sam ponosan na tebe. Ne mogu da opišem koliko te volim i koliko sam srećan sto sam tvoj sin. I zaista mislim da sam ja taj, da smo mi ti ljudi kome je Bog dao privilegiju da imaju tebe za majku. Srećan ti rođendan mama. Voli te tvoj sin", napisao je pevač u emotivnoj poruci koju je uputio majci.", napisao je on

foto: Prinscreen/Instagram

Kurir.rs / M.M

Kurir