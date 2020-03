Darko Rundek pridružio se na zanimljiv način borbi protiv korona virusa, pa je stihove svoje pesme izmenio.

"To što svira to su ruke", Darko je promenio u "To što perem, to su ruke" i objavio snimak kako pevuši uz gitaru na društvene mreže.

"Ovaj refren traje 20 sekundi, ako ga pevušite u glavi ili na glas. To je taman vreme potrebno da ih dobro operete", poručio je Darko Rundek.

