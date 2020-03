SAPUN MOŽE I DA SKUPLJA VIRUSE! Dr Belojević opomenuo da ako ga ovako držite na lavabou, odmah to PROMENITE!

Dr Goran Belojević, profesor sa Medicinskog fakulteta objašnjava kako se pravilno drži sapun, a mnogi od nas to ne čine. I to nije sve, veoma je bitno da pogledate sve savete o pravilnom ponašanju u kući tokom korone - kako tretirati garderobu, pre svega

Profesor dr Goran Belojević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu izazvao je veliku pažnju javnosti kada je govorio o tome zašto asepsol nije baš najpogodniji za čišćenje površina u toku pandemije korona virusa.

foto: Printscreen RTS, Profimedia

A da li je potrebno i posle pranja ruku primenjivati dezinfekciju alkohola? - Nije neophodno odmah nakon pranja ruku primenjivati alkohol, on je zgodan za one hitne situacije, kada ćete sipati malo alkohola u ruke i istrljati. Ukoliko nemate da kupite gel u prodavnici, dovoljan će biti i alkohol. U kućnim uslovima najvažnije je pranje ruku, to je jedna najmoćnija i najvažnija stvar. Uvek je bolje da se dobro isperu ruke nego da se maže alkohol na prljave ruke. Najbolje je kombinacija pranja ruku i dezinfekcija alkoholom, to je najsigurnija opcija - zaključio je.

Gostujući u RTS Ordinaciji on je upozorio na nešto što malo ko zna, a to je kako pravilno treba da se drži sapun. - Prvo i osnovno je pranje ruku, čuo sam neke preporuke da je bolji ovaj ili onaj sapun, ali to nema veze. Svaki sapun je dobar ako se dobro drži, bilo tečni bilo čvrsti. Preporuka je da se čvrst sapun drži na metalnoj rešetki kako bi bio suv, nikako ne sme biti vlažan i u nekakvoj posudi jer tu mogu da se razvijaju virusi. Tečni sapun treba da bude u kontejneru da nema kontakta spolja ruku sa sapunom. Pranje ruku treba da traje dovoljno dugo, 20 sekundi, a to znači da recimo u sebi otpevate pesmicu „Danas nam je divan dan“ - istakao je.

Stoga ako i vaš sapun stoji u plastičnoj kutijici, vreme je da je zamenite.

Kurir.rs/Telegraf

