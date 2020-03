IGOR (45) TVRDI DA NIJE TUKAO SLAĐANU MILOŠEVIĆ: S njom sam bio samo zbog seksa! Ona mi je otela telefon i PIŠTOLJ!

PRITVOR DO 30 DANA

Igor S. (45), partner Slađane Milošević koji je uhapšen zbog sumnje da je u noći između petka i subote tukao poznatu pevačicu, izjavio je na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu da nisu tačne njene optužbe i da je sa pevačicom samo povremeno održavao seksualne odnose!

Kako izvor Kurira otkriva, Igor S. na saslušanju je izjavio da je Slađana te noći napala njega, kao i da su neke od povreda koje su joj konstatovane, nastale tokom odnosa!

"Nisam je nijednom udario, gurnuo, niti povredio. Ona je te večeri napala mene, vređala me, uzela mi je telefon, torbicu i pištolj", rekao je navodno na saslušanju Igor S, tvrdeći da nisu partneri već da se samo povremeno viđaju.

"Viđali smo se samo zbog seksualnih odnosa, i to povremeno. Šetao sam joj psa i kupovao hranu. Rekao sam joj da neću da budem sa njom u vezi, ali me je ona molila da se viđamo samo zbog seksa i ja sam pristao", navodno je, kako Kurir saznaje, rekao osumnjičeni za nasilje u porodici na saslušanju, posle kog mu je na predlog tužilaštva sud odredio pritvor do 30 dana.

Osim tokom seksualnih odnosa, on je rekao da je neke od povreda koje su lekari konstatovali na Slađaninom telu, ona samoj sebi nanela.

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je u noći između subote i nedelje između Slađane i njenog 19 godina mlađeg partnera došlo do svađe. Kako je, prema nezvaničnim informacijama pevačica ispričala policiji ona je bila u kupatilu kada je Igor S. odgurnuo, posle čega se ona zateturala i pala na toalet šolju i mašinu za veš.

"U ruci je držala njegov mobilni telefon, koji je on pokušavao da joj otme. Kada je uspeo u tome, opet je gurnuo i ona je pala preko kada, ali srećom nije upala u nju – opisao je sagovornik Kurira dramu u stanu, kako je opisala pevačica. Navodno,Slađana Milošević, uspela je da pozove policiju i kako saznajemo, čuvarima reda rekla je da se plaši Igora i onoga što bi mogao da joj uradi. - Ukazana joj je i lekarska pomoć na Urgentnom centru i utvrđeno je da je imala lake telesne povrede", kaže izvor iz istrage.

Poznata pevačica, za Kurir nije želela da komentariše šta se dogodilo u stanu, niti šta je prethodilo nasilju u porodici.

