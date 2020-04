SANJA MARINKOVIĆ PROGOVORILA O KRAHU BRAKA: Razvela se zvanično nisam što ne znači da neću

Sanja Marinković nagovestila je da se razvodi od Aleksandra Uhrina, s kojim je u braku bila devet godina.

O braku popularne voditeljke dosta se spekuliše u poslednje vreme, a sve su češće glasine da je stavila tačku na ovu zajednicu tokom koje je dobila sina. To je sada i sama Sanja potvrdila, gostujući u emisiji „Ami Dži šou“.

Kada su na red došla pitanja gledalaca, ona je dobila škakljivo pitanje.

- Da li si se razvela? I da li si se ponovo zaljubila, pošto izgledaš potpuno drugačije? - pročitao je Ognjen pitanje.

Marinkovićeva je na to odgovorila sasvim staloženo i sa osmehom na licu potvrdila višemesečne estradne priče.

foto: Damir Dervišagić

- To me svi pitaju i kažu da izgledam potpuno drugačije. Pričaju mi to već godinu dana. To znači da uzrok nije zaljubljivanje. Razvela se još zvanično nisam, što ne znači da neću - rekla je ona i dodala:

- Da li sam se zaljubila? Volela bih jer bih izgledala još lepše. A kako ti ja delujem? - pitala je Sanja Ognjena, koji je rekao da izgleda zaljubljeno.

Voditeljka emisije „Magazin In“ na televiziji Pink je pre nekoliko meseci sve bacila u rebus dvosmislenim izjavama iz kojih su mnogi zaključili da se razvodi, iako ona sama nije želela da potvrdi ili demantuje ove pretpostavke.

Podsetimo, Sanja je pred kraj 2019. rekla da bi volela da bude najvoljenija žena.

- Želim da u 2020. godini budem najvoljenija žena, od jutra do večeri, e sad, da li će to biti u braku ili ne, to ću da razmislim - rekla je Sanja tada, a sada je razrešila misteriju njenog braka.

Kurir.rs/J. S./Foto: Marina Lopičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir