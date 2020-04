MILICA PAVLOVIĆ BRINE O PORODICI: Deda se naljutio što sam mu pretila policijom

Trebalo mu je nekoliko dana da se dozove pameti i shvati koliko je opasno za njega da izlazi van dvorišta. Zvao me je ljut jer je samo jednom, i to prvog dana, otišao do komšije da uzme nešto, kaže zvezda „Granda“

Milica Pavlović vreme u izolaciji teško podnosi jer je navikla da radi, snima pesme, spotove, editorijale, da nastupa i bude aktivna.

Kako kaže, jedva čeka da prođe sve ovo kako bi zagrlila drage ljude, otišla na dobar ručak, družila se s publikom i radila druge stvari koje joj nedostaju.

Za vreme vanrednog stanja ona je odvojena od porodice. Milica je u Beogradu, dok su joj baka i deka, uz koje je odrasla, na selu u blizini Leskovca. S njima je i njen otac, koji im pomaže u svemu.

Kako provodiš vreme u izolaciji? Pridržavaš li se mera koje je propisala država?

- Činjenica da ovaj virus pogađa ceo svet i ne bira žrtve je zastrašujuća. Očevici smo situacije u kojoj je ceo svet stao. Pridržavam se svega što propiše država, svakog dana pratim uvođenje novih mera i iskreno se nadam da uz našu disciplinu, ma koliko tešku narav naš narod imao, nećemo doživeti loš scenario. Po prirodi sam aktivna osoba i radoholik i neću lagati i reći da mi je sada odlično i da se odmaram. Istina je da sam prinuđena da se odmaram i više nego što mi je potrebno i da mi jako nedostaje moj stil života i tempo, ali sam svesna i istrajna u želji da uz veliko strpljenje i poštovanje zakona doprinesem da sve ovo što pre prođe.

Da li te je strah?

- U životu ne dozvoljavam da me strah uzme pod svoje. Optimista sam i čekam dan kada će nam biti saopšteno da imamo mali broj žrtava i zaraženih i da možemo da se vratimo normalnim životnim aktivnostima. Žao mi je kada pročitam statistiku i vidim koliko života odnosi ovaj virus. Zato je bitno podići svest ljudima da je jako važno, najpre zbog naših voljenih, da ostanemo kod kuće, jer time štitimo druge, a i sebe.

Kako su tvoji baka i deka?

- Pošto sam sada dostupna 24 sata, čujemo se više puta dnevno. Moj otac je s njima. Dedi je trebalo nekoliko dana da se dozove pameti i shvati koliko je opasno za njega da izlazi van dvorišta. Naravno, i ja sam mu malo javno zapretila kada sam se uključila u jedan popodnevni program i rekla da ću mu poslati policiju. Odmah me je zvao ljut što sam ga javno kritikovala jer je samo jednom, i to prvog dana, otišao do komšije da uzme nešto. Starijim ljudima je bitno stalno ponavljati ili ih, ako imate prilike, malo javno postideti (kao ja na primer, ha-ha) i onda su mirni.

Mnoge tvoje kolege se žale da će zapasti u finansijske probleme zbog otkazanih nastupa. Da li i ti strahuješ?

- U ovom momentu zaista ne razmišljam o novcu. Moji nastupi su otkazani do daljeg, a kampanja za jedan svetski brend obuće, čiji sam ambasador već drugu godinu zaredom, takođe je stopirana. Koristim ovu pauzu da radim s tekstopiscima na tekstovima za novi album, preko Skajpa sam na vezi sa mojim producentom Vladom Uzelcem, pevušimo, pravimo planove za sledeće poduhvate i najiskrenije da vam kažem, jedva čekam da se družim s publikom!

Pominjalo se da ćeš snimiti duet sa Sašom Matićem.

- Ono što u ovom momentu mogu reći jeste da je Sale izvanredan umetnik i jedan od najboljih ljudi koje sam upoznala. Sa takvom osobom bi svako želeo duet, zar ne?

Ti i Nikola Bokun ste jako dobri, da li dolazi on kod tebe ili ti kod njega?

- Nikola je moj prijatelj preko deset godina i naravno da mi pomaže i u ovoj situaciji. Od nabavke do psihičke podrške. Pravi prijatelji su uvek tu.

Da li ti se sada, dok traje izolacija, više udvaraju putem društvenih mreža?

- Nikada više nisam provodila vreme na telefonu nego sada. Udvaranja je uvek bilo putem društvenih mreža. Nisam još nikoga interesantnog zapazila u inboksu. Ako se pojavi, javiću vam.

Šta ćeš prvo da uradiš kada izađeš iz karantina?

- Otići ću u svoj rodni kraj, izgrliti se s prijateljima, otići na dobar ručak u omiljeni restoran, sa nestrpljenjem čekati novo druženje s publikom. Uf. Bolje me pitaj šta neću raditi.

Živela dostava Nemam želju da naučim da kuvam Da li treniraš i paziš li na ishranu u izolaciji? - Trudim se da održavam kondiciju. Naravno da to nije na nivou kao kada sam s trenerom u teretani, ali neki brzi hod, nekoliko vežbica su uvek tu. S obzirom na to da sam svih ovih godina zamenila dan za noć i da se bavim poslom koji oduzima dosta energije i sna, već nekoliko godina se zdravije hranim. Ne umem da kuvam, a da vam kažem pravo, i nemam želju da naučim. Mislila sam da će me ovo sedenje kod kuće motivisati i da ću poželeti to da promenim, ali za sada se to nije desilo. Živela dostava!

Kurir/JELENA STUPARUŠIĆ

Foto: Stefan Stojanov, Luka Bošković

Kurir