AJFONKINE KOMŠIJE RAZVEZALE JEZIK! O hapšenju, razvedenim roditeljima, praznoj porodičnoj kući: Teška je to SUDBINA!

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, uhapšena je u Suvom Polju kod Bijeljine gde je, kako se navodi, bila jedna od organizatorki kokainske žurke sa orgijama. Od učesnice "Parova" pa do poznate srpske starlete koja se, navodno, bavi prostitucijom, Tijana je krenula iz sela Popinci u Sremskom okrugu, gde se rodila i odrasla u porodičnoj kući njenog oca Đorđa i majke Slavice.

Meštani kažu da njen život nije bio nimalo lak, ali da se ona trudila da iz svake situacije izvuče najbolje za sebe. U Tijaninoj rodnoj kući u tom trenutku nije bilo nikoga. Otac je ranom zorom otišao negde, a majka Slavica godinama ne živi tu, jer, kako prenose domaći mediji - njeni roditelji su se razveli upravo zbog toga što Đorđe nije podržavao rođenu ćerku.

"Uhapšena zbog prostitucije, kažete?! Eto, nisam to čuo, svašta", rekao je jedan stariji gospodin, pa dodao: "Tijanu baš dugo nisam video, iskreno da vam kažem. Dobra je ona devojka, uvek je bila, e sad, to što pričaju da se bavi nekim stvarima, njen posao…nećemo mi da se mešamo", ispričao je komšija.

Jedna gospođa, pak, bila je malo više raspoložena za priču o Ajfonki.

"Poslednji put je bila kada joj je baka umrla, mislim da je to bio novembar mesec. Nije ulazila u kuću, nego je došla deset minuta pred sahranu i nestala. Nije ona u dobrim odnosima sa ocem, on ne podržava njenu profesiju, pa se zbog toga i razveo od Tijanine majke Slavice koja je, kako bih vam rekla, gospođa na visokoj nozi. Đorđe je divan čovek, vredan i radan, ali prosto, neke stvari ni on ne podržava", rekla je ona.

"Ma šta nas pitate…" nadovezale su se još dve komšinice: "Nećemo mi ništa da pričamo o Tijani. Teška je to sudbina…Gledam je kao što majka gleda svoje dete, eto, toliko mi je teško zbog svega što joj se desilo", rekla je jedna od njih, dok je druga dodala:

"Uopšte nije istina da je njena majka Slavica žena koja sve gleda sa visine, divna je ona žena, ali i njen bivši muž Đorđe…Nisu oni krivi što je Tijana odabrala neki svoj put. Nikoga ne treba osuđivati", rekla je ona i nastavila:

"Slavica je povremeno dolazila tu da čuva unuka, jer u toj kući živi i Tijanin brat, ali je već dugo nisam videla. Čula sam da je iz Pećinaca, gde je radila kao vaspitačica, prebačena na neki drugi posao", ispričala je ona, dok je ulazila u svoje dvorište zamahujući rukom da ne želi da se fotografiše.

Komšija Toma, koji je bio na biciklu, a u korpi nosio tek ubrani grašak iz bašte, kratko je izjavio:

"Nisam čuo za to hapšenje! Poznajem njene roditelje, zaista dobri ljudi, a i Tijana je... mada je dugo nisam video. Nemamo mi kad da tračarimo, ovde se radi, obrađuje se zemlja…" rekao je on.

