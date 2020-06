AJFONKA PRITVORENA U DOBOJU: Moli da je prebace u Bijeljinu da bi mogla da prima posete

Miloš Stevanović, advokat Tijane Maksimović (28), poznatije kao Tijana Ajfon, kaže da će pokušati da je prebace u Bijeljinu iz Doboja, gde se nalazi u pritvoru nakon hapšenja u Suvom Polju.

"S njom sam u kontaktu, zadovoljna je uslovima. Danas mi je rekla da je tretman jako korektan i da je policija bila jako korektna i u Bijeljini i u Sarajevu. Mi ćemo pokušati što pre da je prebacimo u Bijeljinu, kako bi bila bliža svojoj porodici, a naravno radićemo na tome da ona bude što pre puštena iz pritvora" rekao je Stevanović za Avaz.

Kako kaže, u njihovoj advokatskoj kancelariji smatraju da se ovom slučaju dala prevelika pažnja.

"Reč je o jednoj običnoj zabavi na kojoj je bilo više ljudi. Mislimo da to nije ravnomerno prikazano. Optužbe se tiču organizacije kriminalne grupe gde nije fokus bio na Tijani, no s obzirom na to da je ona tako zvučno ime, medijski je ispalo kao da je ona tu jedino nešto kriva" objasnio je Miloš.

Ističe kako Tijana i njena obrana u potpunosti opovrgavaju kriminalna dela koja joj se stavljaju na teret.

"Pogotovo onaj deo što se tiče prostitucije. Što se tiče prelaska granice, to je nešto čime će se tužilaštvo i dalje nastaviti baviti i mi ćemo uložiti žalbu na rešenje o određivanju pritvora koje još uvek nismo dobili" poručio je.

Podsetimo, Tijani je određen jednomesečni pritvor.

