TOG DANA JE SANJA BILA SA TIJANOM AJFON: Stankovićeva otkrila kako zna starletu, a evo na čemu je INSISTIRALA!

Sanja Stanković oglasila se povodom Tijane Ajfon koja je uhapšena 28. maja kada je pokušala čamcem ilegalno da pređe granicu sa Bosnom i Hercegovinom, preko reke Drine.

Tom prilikom našla se u centru skandala jer je i osumnjičenja za podvođenje i organizovanu prostituciju. Kako je Sanja, jedna od devojaka koja je skoro bila na otvaranju Tijaninog salona, otkrila je kako poznaje Maksimovićevu, te i da li je bila upućena u njen život, kao i kako komentariše hapšenje:

"Ja znam Tijanu preko Jovane. One su mnogo dobre drugarice. Jovana me je upoznala sa njom. Nikada mi Tijanu nije pominjala u tom kontekstu, one su baš dobre. Ne bih ni išla na otvaranje salona da sam znala za ovo", rekla je Sanja.

Podsetimo, Stankovićeva je u drugoj sezoni rijalitija bila uvučena u razna pitanja o navodnoj prostituciji, nakon hapšenja makroa Mihaila Maksimovića, kao i Ana Korać, a sada je i to prokomentarisala.

"Ja ne poznajem tog čoveka. U rijalitiju sam ja bila ta, koja je insistirala da me izvedu na razgovor u policiji, da bi sve bilo jasno. Nemam veze sa tim", jasna je bila Sanja.

