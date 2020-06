JANJUŠ SLAO PORUKE BIVŠOJ ZADRUGARKI: Zonjićeva iznela sve detalje, Maja će EKSPLODIRATI kad čuje!

Marijana Zonjić, bivša rijaliti učesnica iznela je nove podatke o Marku Janjuševiću Janjušu koji šokiraju.

Naime, ona je otkrila da je Marko njoj slao poruke preko kojih je udvarao.

"Sve je to bilo za finale "Zadruge". Prilazio mi je tada i dobacivao, ali sam na sve to gledala kao na šalu. Posle mi je slao poruke da se vidimo, nisam na to gledala ozbiljno. On je meni fizički odvratan, ne znam šta u njemu vide sve te žene? Nije slao nikakave eksplicitne fotografije i tražio je da se stalno vidimo", rekla je Marijana.

