DUŠICA JAKOVLJEVIĆ NIKAD ISKRENIJE O RIJALITIJU, PARAMA, INTIMI I VIRUSU: Bolelo me što sam optužena za širenje KORONE!

Dušica Jakovljević konačno može da odahne jer je treća sezona rijalitija "Zadruga" završila. Voditeljka sada može u potpunosti da se posveti uživanju sa svojim decom i prijateljima.

U intervjuu za Kurir Stars, Dušica otkriva tajne učesnika, priča o svom privatnom životu, ali i golgoti koju je prošla zbog optužbi da je koronom zarazila estradu.

Na početku razgovora nam kaži kako ti sada izgleda treća sezona "Zadruge"?

- Pitam se da li je moguće da je tako brzo prošlo. Deluje mi da se kao nikada do sada nije izdešavalo toliko mnogo stvari, da smo čuli različite životne priče, videli potresne situacije. Čini mi se da se svake godine razreše različite životne zamršene situacije.

Za nama je jedna jaka i ozbiljna sezona. Koliko ti je bilo teško da radiš u vanrednim okolnostima zbog korone?

- U kriznim situacijama najbolje funkcionišem. Kada sam na izdisaju snage i kada mislim da li ću imati snage da privedem kraju, dobijem nalet snage i novu emergiju. Ma koliko da preko dana dišem na škrge, neka magija se desi kada uđem u studio. Mislim da moj put nikada nije bio lak, ali je bio temeljan i isplatilo se.

Šta je po tvom mišljenu obeležilo ovu "Zadrugu"?

- Porodični odnosi. Konkretno na ono šta su muškarci spremni da urade, a žene sebi da dozvole zarad trenutne sreće, hira, zadovoljenja potreba ili smirivanja trenutnih nezadovoljstava. Kažu: "Ko se na brzinu uda, kaje se natenane", ne mislim na brak kao instituciju, nego na ishitrenost određenih nepromišljenih situacija. Svaka "Zadruga" je velika lekcija za onog ko ume da vidi, a ko gleda srcem, i te kako, može da saoseća sa mnogim takmičarima.

Da li bi i za koji novac ušla u rijaliti, budući da je i tvoj život intrigantan?

- Ko bi onda vodio rijaliti? (Smeh). Moj život jeste instrigrantan, mada ga ja ne gledam na taj način. Mislim da je još intrigantniji nego što se zna. Honorar bi bio sa mnogo nula, možda i neki najveći koji bi bio izdvojen u istoriji rijalitija. Visoka je cena odvojenosti od dece. Tako da sve kad skupim i saberem to mi deluje nemoguće, mada ranije nisam mislila tako.

Kako si se izborila sa tim što si optužena da si zarazila estradu koronom?

- U ovom trenutku mi je smešno, ali tada mi ni najmanje nije bilo. Smatram da to da li sam zaražena ili ne je samo moja lična stvar i da nema širi interes niti širu važnost ta informacija. Na neke momente bilo je interesantno da su javne ličnosti masovno počele da objavljuju da su pozitivne na virus. Sve vreme sam apelovala da se nose maske. Pitam se šta je bilo sa onima koji su sedeli kod kuće i imali lakše simptome, pre nego što se digla halabuka oko mene. Ja takvu optužbu i hajku nisam zaslužila.

Kakav je tvoj stav o situaciji u zemlji zbog pandemije virusa?

- Nismo ni znali šta će se dešavati sa virusom i na koji način će da mutira, pa samim ti i koliko možemo da se opustimo. Skloni smo tome da kukamo i da mislimo o teorijama zavere. Borimo se sjajno, s obzirom kakav nam je mentalitet. Jeste sad u mnogim gradovima alarmantna situacija, ali se nadam najboljem.

Kakav je tvoj emotivni status, a šta si naučila iz predhodnih veza?

- Nikada nisam mnogo pričala, a kad nešto kažem to bukne. Po mojoj deci i meni se vidi kakav mi je život i emotivni i privatni. Najvažnije mi je da su moja deca zadovoljna sa mnom jer su mi oni ozbiljan filter. Najponosnija sam što pred njima ništa ne krijem.

Vidiš li sebe na nekoj drugoj televiziji i pod kojim uslovima bi napustila ružičasto jato?

- Jako sam vezana za Pink jer su mi dali ozbiljnu šansu. Poklopile su se dve energije i očekujem mnogo zajedničkih godina. O odlasku ni ne razmišljam.

O porodici Đogani

Porodica Đogani je iznela svoj prljav veš, kako tebi to izgleda?

- Guranje stvari pod tepih i nedostatak komunikacije, ličnih nezadovoljstava u smislu biće sve u redu, dovelo je do toga da kap prelije čašu i da se to baš desi u "Zadruzi". Mnoge porodice imaju sličnu priču, ali često se stidimo onoga što nam se u kući dešava i to krijemo. Fizičke modrice krijemo puderom, a emotivne osmehom.