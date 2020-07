USPELA SAM DA ODEM U BOLNICU! Nina Radulović otkrila DETALJE borbe sa koronom: Primljena sam sa upalom OBA plućna krila!

Voditeljka Nina Radulović otkrila da je šest dana ležala u bolnici, ali da se uz pomoć odgovarajuće terapije sada oseća bolje i da je trenutno na kućnom lečenju.

"U početku nisam uopšte znala da imam upalu pluća jer je sve počelo kao običan virus. Počela sam da kašljucam, pa da me muči gušenje i sve redom, kako inače počinje infekcija. Međutim taj treći dan me je slomila temperatura i specifični bolovi u kostima i mišićima. To ne liči na klasičan virus, već vas onesposobljava da ustanete iz kreveta, odete do kuhinje, toaleta. Ne možete da ustanete od bolova, sem da u mraku jaučete od bolova u krevetu i to nije za poželeti ni najgorem neprijatelju. Srećom, u međuvremenu sam uspela da odem u bolnicu i uradim rendgen koji mi je pokazao da nemam upalu pluća, ali je test krvi pokazao da u telu postoji žarište, jer su mi bili smanjeni leukociti. Ja sam za sve to vreme naravno bila kod kuće, a posle nedelju dana na kontrolnom pregledu, tačnije na skeneru pluća, uočena je upala na oba plućna krila i kašalj se u međuvremenu pojačao, a meni je sve teže bilo da obavljam dnevne aktivnosti. Tada sam primljena na KBC Bežanija gde sam ležala šest dana i primala terapiju od koje mi je ubrzo bilo bolje" ističe Nina Radulović koja još uvek nije dobila test na korona virus:

foto: Printscreeen

"On mi trenutno i nije bitan, jer su me od početka i tretirali kao kovid pacijenta. Nakon šest dana bili su mi dobri rezultati i puštena sam iz bolnice na kućno lečenje, gde ću sada biti još dve nedelje u izolaciji i nakon toga uraditi kontrolni test. Mogu reći da sam malo živnula nemam i dalje čulo mirisa i ukusa i sva sam krhka i slomljena, ali kažu da od 4 do 5 nedelja traju simptomi. Ja sam srećom bila lakši slučaj, bez obzira što sam završila u bolnici, samo ta pravovremena reakcija je najbitnija, jer su mladi ljudi sad na udaru."

"Iskreno za mene su se svi iznenadili da sam se zarazila, jer mi vodimo strogo računa, a ja sam pazila i van posla, ali eto verovatno je to bio trenutak neke nepažnje. Sreća je da u tom periodu sin nije bio sa mnom, već kod oca, i da nisam posećivala roditelje, pa su barem oni izbegli da se zaraze" kaže Nina i posebno ističe koliko je bitno da se trenutno svi pridržavamao epidemioloških mera:

"Stvarno bih apelovala na sve koji se ne ponašaju odgovorno da shvate da se paralelno sa sedenjem u kafićima, nenošenjem maske i nedezinfikovanjem ruku u bolnicama dešava paraleleni univerzum gde naš zdravstveni sistem grca. Znam da imamo dobar zdravstveni sistem, ali moramo da im pomognemo da bi i oni nama pomogli. Takođe ljudi treba da znaju da u bolnicama nisu loši uslovi, tamo su svi isti i tamo se svi razumemo. Bitno je da se na vreme javite i da nemate strah od bolnice jer su lekari stvarno naši heroji koji će uraditi sve da vam pomognu."

foto: Printscreen/Instagram

Kurirr.s / Blic / M.M.

Kurir