GRGURIĆEVA POSLE OSMANOVE OPASKE SPAS JE NAŠLA U OVOME! Ali nije mu ostala dužna: Napunila baterija pa RAZVEZALA JEZIK!

Osman Karić, otac bivšeg momka Ive Grgurić, uputio joj je posle jedne emisije u kojoj je gostovala veoma ružan komentar. Pobednica "Zadruge", pak, čitavu tu situaciju shvatila je kao "životnu školu", a luks poklon od dečka Filipa posebno joj je pomogao da na sve brzo i zaboravi.

"Mislim da svako govori za sebe, tako je i u ovom slučaju. Ja jednostavno ne želim da se spuštam na taj nivo, žao mi je što sam na bilo koji način bila deo te priče, ali dobro sve su to iskustva, jedna životna škola, kao i moja pobeda, nakon koje moram da odogavam na razna pitanja i komentare, ali srećom uglavnom pozitivne, a kada je reč o negativnim i na njih gledam kao na jednu životnu školu. Nakon svega sam naučila da dobro čitam ljude", rekla je Iva.

Ona i Filip su, inače, uzeli još nekoliko dana za sebe i da uživaju u čarima Beograda.

"Filip me je iznenadio nakon poslednje emisije u kojoj sam gostovala, želeo je da me obraduje i da zaboravim sve loše što sam doživela. Sačekao me je buket cveća u mojoj veličini, ogroman i to me baš obradovalo. Jako nam je lepo, uživamo, ostaću tu još nekoliko dana, imam obaveze i oko emisija u kojima gostujem", otkrila je ona.

"Za par dana ću i u Hrvatsku, prvo u Zagreb, a zatim i na more. Zvala sam da se informišem, rekli su mi da mogu da prođem granicu bez problema. Za Filipa još uvek ne znamo, pošto je zabranjeno, ali meni bi bilo zaista veliko zadovoljstvo da ga povedem sa sobom."

Sa bivšim Stefanom Karićem nije razgovarala.

"Nismo pričali i mislim da nema potrebe. Rekli smo šta smo imali jedno drugom", zaključila je ona.

