SVI DETALJI SUĐENJA DRAGANE MITAR I SINIŠE! Evo za šta ju je TUŽIO i šta se dešava sa STARATELJSTVOM nad njihovim sinom!

Bivša zadrugarka Dragana Mitar danas se srela na sudu sa svojim još uvek zakonitim suprugom Sinišom Dragutinovićem, kako bi pokušali da sravnaju račune.

"Završila sam, sad malo da odmorim, da danem dušom. Ništa to nije konačno, ali imali smo taj proces da pokušamo neko primirje. Odloženo je to za sledeći dan. A ovo drugo što smo imali je bilo samo saslušanje, obe stranke. Na tim drugim ročištima će sve biti rešeno, zakazana su ročišta za oktobar. Imam dan za danom ročišta. Ovo nije bio razvod, ovo su neke druge stvari. Razvod će biti 31. avgusta, tad će biti nasilje u porodici i neke druge stvari. Kakav razvod, to još nije, kasni, jer su neke predmete premeštali, to pomalo kasni. Danas nije bio razvod, nego predmet onog njegovog nasilnog upada u stan i predmet njegove tužbe jer je on mene tužio jer ga ja spominjem u emisijama, vređam njegov ugled i čast" rekla je Dragana.

Ona je otkrila i kako je prošao susret sa Sinišom, sa kojim je ranije imala mnogo problema.

"Pojavio se i on danas, došao je... Mi ne razgovaramo, pravo da ti kažem, ja sam bila ravna linija, kao sa nekim strancem da stojim, iskreno. Uopšte nismo komunicirali" navela je bivša zadrugarka.

Dragana je istakla da više nemaju problem sa starateljstvom oko njihovog sina i da je dete kod nje.

"Nema problema, Joca je kod mene, nikakav problem nemam što se tiče maleckog, sve je u najboljem redu" zaključila je Dragana.

foto: Printscreen/Facebook, Printscreen Pink

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir