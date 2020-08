LUNA BI SUTRA BILA SA SLOBOM DA ON TO HOĆE! Lepi Mića tvrdi da je Radanović njena jedina ljubav, a da Marko to ZNA!

Lepi Mića tvrdi da je Slobodan Radanović jedina ljubav Lune Đogani, i da bi ona bila sa njim da on to želi.

"Pitala bih samo Miću da li ima ljubavi između Lune i Marka? Ona je nesigurna u sebe, nije sposobna da živi sama, a on je sa njom iz interesa" pitala je gledateljka.

"Njena trajna kategorija je da moli za ljubav, cvili, kuka. Nema dobro mišljenje o sebi. Jedina istinska ljubav je bila njena prema Slobi, ona bi sutra bila sa njim, samo da on hoće. Marko zna to! Nije ga interesovala ni afera sa Gastozom, on odlično zna ko je Luna" rekao je Mića.

"Marko to sve radi Anabeli u inat, nema tu ljubavi uopšte! Luna se zbog odnosa sa majkom obrukala za ceo život" dodala je gledateljka.

"Nisu shvatili da su u žiži interesovanja zbog stvari koje su radili" dodao je Mića u emisiji "Nrod pita".

